Пензенские парламентарии и студенты посетили воспитанников центра в Кичкилейке

В рамках благотворительного марафона команда Молодежного парламента и студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства посетили социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке.

По поручению председателя ЗакСобрания региона Валерия Лидина ребятам передали канцелярские товары, тетради, альбомы, кисти, краски и другие товары, необходимые для творческого развития.

Как пояснила депутат регионального парламента Яна Куприна, часть подарков предназначена и для юных жителей социального приюта, расположенного в соседнем здании. Сотрудники учреждения системы социальной защиты сообщили, что подопечные находятся на карантине, но обязательно передадут им яркие раскраски, наклейки и фломастеры.

Как пояснили в пресс-службе областного парламента, представители центра поблагодарили гостей за поддержку инициатив ребят. Также участники встречи обсудили реализацию направлений, которые важны для развития подрастающего поколения в зависимости от индивидуальных особенностей личности, а также задач реабилитации и абилитации. Инвалиды рассказали о своих увлечениях и достижениях, необходимых для успешной интеграции в общество. Это навыки приготовления пищи и освоения швейного дела, которые обязательно пригодятся в самостоятельной жизни.