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24.10.2021г.
Пензенские парламентарии и студенты посетили воспитанников центра в Кичкилейке

Пензенские парламентарии и студенты посетили воспитанников центра в Кичкилейке

Вс, 24.10.21 15:20
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В рамках благотворительного марафона команда Молодежного парламента и студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства посетили социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке.

По поручению председателя ЗакСобрания региона Валерия Лидина ребятам передали канцелярские товары, тетради, альбомы, кисти, краски и другие товары, необходимые для творческого развития.

Как пояснила депутат регионального парламента Яна Куприна, часть подарков предназначена и для юных жителей социального приюта, расположенного в соседнем здании. Сотрудники учреждения системы социальной защиты сообщили, что подопечные находятся на карантине, но обязательно передадут им яркие раскраски, наклейки и фломастеры.

Как пояснили в пресс-службе областного парламента, представители центра поблагодарили гостей за поддержку инициатив ребят. Также участники встречи обсудили реализацию направлений, которые важны для развития подрастающего поколения в зависимости от индивидуальных особенностей личности, а также задач реабилитации и абилитации. Инвалиды рассказали о своих увлечениях и достижениях, необходимых для успешной интеграции в общество. Это навыки приготовления пищи и освоения швейного дела, которые обязательно пригодятся в самостоятельной жизни.

Источник фотографии: Скриншот - https://www.zspo.ru/pressroom/news/83204/
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20.10.2021 14:02
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15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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