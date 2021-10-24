Александр Басенко вновь проверил строительство инженерных коммуникаций в районах Пензы

На прошлой неделе он поручил подрядчику увеличить темпы обустройства ливневой канализации в микрорайоне ГПЗ-24 и водопровода на Шуисте. Учитывая сжатые сроки, необходимо наращивать динамику и привлечь субподрядные организации.

«Объекты оставляю на личном контроле. На следующей неделе проверим, насколько вы продвинулись вперед», - подчеркнул Александр Басенко.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, он проверил ход строительства центральной канализации в микрорайоне Междуречье. Здесь работы ведутся в рамках мероприятия «Водоотведение» госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области». На данном объекте имеется отставание от графика, выполнена прокладка трубопровода - около четырех тысяч метров из запланированных семи. С подрядчиком назначили встречи в горадминистрации, чтобы решить данную проблему.

Реализация проекта должна обеспечить системой канализации 230 домов, в которых проживают более 920 пензенцев.