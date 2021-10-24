Воронков рассказал о монтаже площадки для лазертага в Губернском лицее

«Начали монтировать площадку для лазертага. За время каникул подготовим. Лазертаг (его еще часто называют «лазерный пейнтбол») — это высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Ее суть состоит в том, чтобы «поразить» противника безопасным инфракрасным лучом из тагера (имитация оружия)», - пояснил экс-министр образования региона.

Также Александр Воронков сообщил о строительстве нового корпуса лицея. По его словам, здесь расположат современные учебные классы, лаборатории, студии, мастерские.