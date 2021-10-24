На торговцев с «пола» по ул. Тернопольской составили протоколы

В Пензе составили административные протоколы по факту несанкционированной торговли по улице Тернопольской.

На торговцев «с пола» неоднократно поступали жалобы от местных жителей. Руководитель ПАО «Т плюс» Василий Журавлев пояснил им, что размещаясь на газоне, они подвергают себя и покупателей опасности из-за расположения подземных коммуникаций теплосетей.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, ранее продавцам предлагали разместиться на территории действующих ярмарок по пр. Строителей, 21а, ул.Терновского, 224, ул. Центральной, 1.

«Администрация города Пензы обращает внимание граждан, что еженедельно по выходным дням будут проводиться мероприятия по пресечению торговой деятельности. Пензенцев просят воздержаться от осуществления незаконной деятельности и посещения мест несанкционированной торговли», - призвали в мэрии.