В Пензенской области ужесточат антиковидные ограничения в нерабочие дни

25 октября на совещании в правительстве Пензенской области обсудили эпидобстановку, которая сложилась в регионе.

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, в ближайшее время будет подписано постановление о дополнительных ограничениях в период нерабочих дней, утвержденных президентом России.

«Чтобы снизить рост количества заболевших, сократить летальность, придется ввести дополнительные ограничительные меры. Завтра-послезавтра мы их уже доведем. Они - на стадии обсуждения», - пояснил глава региона.

Он отметил, что в области необходимо наращивать темпы вакцинации.

«Только это и соблюдение ограничительных мер гарантирует, что система здравоохранения будет справляться с тем уровнем заболеваемости, который существует. Ситуация тяжелая, практически чрезвычайная. Мы должны предпринять все меры, чтобы ее преодолеть с достоинством, спасти максимальное количество жизней. Симонов [председатель правительства Николай Симонов], все, что связано с развертыванием кислородных станций, - это зона особой ответственности перед людьми», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Он призвал жителей региона сделать прививки от коронавируса, чтобы снизить уровень заболеваемости и сформировать коллективный иммунитет.

«Жителей региона прошу прививаться. Кто не принял решение о прививке, надо его принимать. Это единственный способ остановить рост заболеваемости. Да, люди с прививкой могут заболеть, но это более низкий процент заболеваемости и есть гарантия, что болезнь пройдет в легкой или средней форме тяжести, не переходя в крайние формы», - резюмировал Олег Мельниченко.

Ранее глава региона сообщил об увеличении смертей среди беременных, больных коронавирусом.