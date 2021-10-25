Заместителем министра спорта Пензенской области стала Мария Юрина

25 октября на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Олег Мельниченко рассказал о назначениях в региональном минспорте.

Заместителем министра физической культуры и спорта стала Мария Юрина, которая является победителем регионального кадрового проекта.

«Кадровый резерв в результате конкурса начал работать, это не последнее назначение», - отметил Олег Мельниченко.

Также он сказал, что в ближайшее время будет подобрана кандидатура на должность министра спорта.

«Мы предпримем ряд мер, чтобы вернуть гордость за пензенский спорт и те достижения, которые в международном масштабе радовали жителей Пензенской области», - подчеркнул губернатор.

Ранее были озвучены назначения в региональном минстрое и минтруде.