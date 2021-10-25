Назначен замминистра экономического развития и промышленности Пензенской области

25 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сделал ряд назначений на должности в министерстве экономического развития и промышленности.

Роман Трялин займет должность замминистра. Глава региона отметил его как грамотного профессионала и выразил надежду, что он сможет реализовать себя на новом месте.

«Это новое министерство, объединяющее функции минпрома и минэка. Перед ним стоят важные задачи. Желаю Роману Николаевичу плодотворной работы», - добавил губернатор.

Также на должность замминистра – начальника управления промышленности назначен Михаил Антонов. Олег Владимирович представил его как опытного специалиста, который хорошо знает промышленность, способен выстроить конструктивный диалог, умеет организовать работу.