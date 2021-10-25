Олег Мельниченко: «Свободно 300 коек, или 6,6% от коечного фонда, это критический рубеж»

25 октября на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Олег Мельниченко рассказал об увеличении коечного фонда в связи с ростом заболеваемости ковидом.

Всего в медучреждениях области развернуто 4543 инфекционных койки.

«Даже в первую волну ковида не разворачивали столько коек. Это беспрецедентное количество. В последний раз столько было в Великую Отечественную войну, когда были полевые госпитали.

Из 4543 коек занято 4267 на утро 25 октября. В том числе 3648 под пневмонию. Свободно 300 коек, или 6,6% от коечного фонда. Это критический рубеж, ниже которого мы уходить не можем», - сообщил Олег Мельниченко.

Он добавил, что принято решение о развертывании дополнительного коечного фонда: инфекционные отделения будут открывать в участковых больницах.

«Офтальмологию также переводим под ковид, дополнительно будем разворачивать инфекционные койки в санатории имени Володарского. Необходимо провести сегодня-завтра мероприятия и создать резерв коек на случай дальнейшего роста заболеваемости. Экстренная медпомощь продолжает оказываться в полном объеме в больнице №6», - сказал губернатор.

С ковидными больными работают 3500 медиков. Как пояснил Олег Мельниченко, в инфекционные блоки ушла и ординатура мединститута, и старшие фельдшерские курсы медучилищ. Практически все основные резервы мобилизованы на борьбу с ковидом.