Из квартиры пензячки вынесли духи и украшения на 200 000 рублей

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с заявлением в полицию обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные взломали входной замок, проникли в квартиру и украли ювелирные изделия из золота и серебра, а также туалетную воду известных брендов. Общий материальный ущерб составил около 200 000 рублей.

По подозрению были задержаны жители Нижнего Новгорода 36 и 40 лет. Злоумышленники вину свою признали и раскаялись. Они пояснили, что приехали в областной центр с целью наживы. Краденое имущество они хотели продать в родном городе. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.