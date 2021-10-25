Марина Воробьева стала заместителем министра пензенского здравоохранения

Он отметил, что в министерстве здравоохранения на сегодняшний день формируется руководящее ядро, и назначил заместителем главы ведомства Марину Воробьеву.

«Марина Александровна хорошо известна в педиатрической службе, пользуется уважением. Сейчас сложное время, она постоянно бывает в медучреждениях, в последнее время она не выходит из «красной зоны». Успехов, держитесь. Время непростое, на ваши хрупкие плечи легла большая ответственность», - обратился к ней Олег Мельниченко.

Кроме того, руководителем представительства Пензенской области при правительстве России стал Николай Макаров, а Павел Шувалкин займет пост заместителя министра, начальника отдела по по взаимодействию с правоохранительными органами министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.



