Почему в России растет число тяжелобольных ковидом пациентов

Врач считает, что ковид маскируется под сезонные ОРВИ с насморком, болью в горле. В первые дни вирус не всегда дает характерную для Covid-19 потерю обоняния, из-за чего многие обращаются к врачу, только когда поражены внутренние органы.

«Люди не сразу начинают подозревать у себя коронавирус. Вариант коронавируса «Дельта» поражает людей всех возрастов, детей в том числе. Даже те, кто болел другими штаммами, могут заболевать повторно. У вакцинированных больше шансов избежать тяжелого течения болезни», - сказал «Известиям» Евгений Тимаков.

Эксперт подчеркнул, что запоздалое получение медпомощи чревато тяжелым течением Covid-19 и повышенным риском летального исхода.