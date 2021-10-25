Жительница Пензенской области отправила мошеннику деньги за полушубки

Как она пояснила в полиции, в соцсети ей попалось объявление о продаже двух полушубков стоимостью около 14 тысяч рублей. В ходе переписки женщина договорилась с продавцом о покупке и доставке товара. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, жительница Нижнеломовского района перевела на электронный кошелек эту сумму, а после с ней перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Пензенцев просят совершать подобные сделки на надежных платформах и оплачивать товар после его доставки.