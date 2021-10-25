Ритейлеры и сервисы доставки еды приготовились к повышенному спросу

Ритейлеры и сервисы доставки еды настроились на повышенный спрос продуктов и готовой продукции во время длинных выходных в РФ с конца октября по 7 ноября.

В торговой сети «Лента» ждут пик спроса 30 октября на товары длительного и короткого срока хранения.

«В некоторых регионах из-за внедрения QR-кодов мы уже фиксируем поведение покупателей, характерное для первой волны коронавируса, когда люди приходят в магазины реже, но делают больше покупок. Это объясняется тем, что в магазинах у дома они не могут купить все необходимое и стараются снизить количество социальных контактов. У «Ленты» сформирован необходимый запас продуктов», - сказали «Известиям» в компании.

Эффект нерабочих дней на онлайн-торговлю и, в частности, на спрос на продукты будет более выражен на следующей неделе, сказали в Ozon.

Впрочем, россияне уже начали делать покупки впрок: за 20 октября, когда было объявлено о нерабочих днях, штучные продажи консервов выросли на 12% по сравнению с 13 октября, продажи макарон и круп — на 15%, подчеркнули в компании. Там добавили: в первой половине прошлой недели на 23% подскочили продажи многоразовых масок по сравнению с первой половиной позапрошлой. Как сказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов, рост на 10-20% можно ожидать в сфере доставки еды.