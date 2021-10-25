Представитель Руспродсоюза из-за роста цен призвал ритейлеров пожертвовать своей прибылью

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов обратился к владельцам торговых сетей с просьбой пожертвовать частью своей прибыли в связи с подорожанием круп, пишет телеканал «360» .

Он считает, что только таким способом удастся избежать банкротства производителей и дальнейшего роста цен.

«На наш взгляд, в текущей непростой ситуации торговые сети должны вслед за производителями позаботиться о потребителях и хотя бы минимально пожертвовать собственной маржой. Это единственный способ избежать массовых банкротств пищевых предприятий и роста цен на полке», — высказался Дмитрий Леонов.

Он напомнил, что за два года ритейлеры ни разу не снижали наценку, которая может превышать 100%. Так, средняя оптовая цена гречки первого сорта в России выросла с 67,5 до 79,3 рубля за килограмм. Год назад килограмм гречки первого сорта в среднем стоил 57,3 рубля.

Зампред правления Руспродсоюза пояснил, что это происходит из-за подорожания международных перевозок на 20%, роста цен на упаковочные материалы.