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25.10.2021г.
Представитель Руспродсоюза из-за роста цен призвал ритейлеров пожертвовать своей прибылью

Представитель Руспродсоюза из-за роста цен призвал ритейлеров пожертвовать своей прибылью

Пн, 25.10.21 12:32
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Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов обратился к владельцам торговых сетей с просьбой пожертвовать частью своей прибыли в связи с подорожанием круп, пишет телеканал «360».

Он считает, что только таким способом удастся избежать банкротства производителей и дальнейшего роста цен.

«На наш взгляд, в текущей непростой ситуации торговые сети должны вслед за производителями позаботиться о потребителях и хотя бы минимально пожертвовать собственной маржой. Это единственный способ избежать массовых банкротств пищевых предприятий и роста цен на полке», — высказался Дмитрий Леонов.

Он напомнил, что за два года ритейлеры ни разу не снижали наценку, которая может превышать 100%. Так, средняя оптовая цена гречки первого сорта в России выросла с 67,5 до 79,3 рубля за килограмм. Год назад килограмм гречки первого сорта в среднем стоил 57,3 рубля.

Зампред правления Руспродсоюза пояснил, что это происходит из-за подорожания международных перевозок на 20%, роста цен на упаковочные материалы.

 

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Уникальный объект. История и преображение пензенского «Градусника»
20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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