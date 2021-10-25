Олег Мельниченко поручил до 1 декабря завершить все сельхозработы в регионе

25 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве поручил проконтролировать завершение уборочных и посевных работ в регионе.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев, в текущем году планируется произвести не менее 2 млн 400 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 2,1 млн тонн сахарной свеклы, 610 тыс. тонн масличных, 317 тыс. тонн картофеля и 127,5 тыс. тонн овощей. По состоянию на 23 октября валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2 млн 255 тыс. тонн зерна при средней урожайности 27,3 ц/га.

В настоящее время по урожайности зерновых и зернобобовых Пензенская область – в числе лидеров в ПФО, показатель урожайности превышает среднероссийский.

Олег Мельниченко поручил до 1 декабря завершить все сельскохозяйственные работы.

«При возникновении сложных вопросов в ходе завершения уборки меня информировать незамедлительно. Надо организовать мониторинг посева озимых культур, главам администраций районов на это надо обратить внимание», - подчеркнул он.

Также Олег Владимирович потребовал исполнить задачу по увеличению посевных площадей в 2022 году, добавили в пресс-центре облправительства.

«В целом считаю, что, несмотря на сложные погодные условия, мы сельскохозяйственную кампанию этого года прошли неплохо. По России входим в число ведущих регионов в сфере АПК. Давайте готовиться к 2022 году», - призвал губернатор.