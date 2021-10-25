В аварии в Мокшанском районе погибла женщина и пострадал ребенок

В пресс-службе УГИБДД по Пензенской области сообщили о страшно аварии в Мокшанском районе.

Происшествие случилось вечером 24 октября на 601 км. федеральной трассы М-5 «Урал». Здесь столкнулись Audi и отечественная «десятка». В результате ДТП пассажирка ВАЗа скончалась на месте, а ребенок, ехавший в той же машине, был доставлен в больницу на «скорой». По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не лихачить на дороге, соблюдать скоростной режим и правила, чтобы не попасть в беду.