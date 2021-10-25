Пензенские ученые разработали технологию создания сферического порошка для промышленности

Пензенские ученые разработали новую методику создания порошка со сферической формой частиц из карбида вольфрама, рассказали в пресс-службе министерства экономического развития и промышленности региона.

Такой порошок необходим для создания высококачественных инструментов по металлу. Сырье, изготовленное по пензенским технологиям, превосходит использующееся в промышленности по своим характеристикам.

«Мы разработали технологию получения порошков со сферической формой частиц и дисперсностью 2–4 микрометра, которую впоследствии можно реализовать даже в условиях неспециализированных предприятий», — рассказал доктор технических наук, завкафедрой «Технологии и оборудование машиностроения» ПГУ Александр Зверовщиков.

Сферические порошки используются для производства металлорежущего инструмента в США, Китае, Швеции, Израиле. Пока что в России для этого используют размольные порошки, частицы которых имеют оскольчатую форму. Изобретение пензенских ученых откроют перед промышленниками новые перспективы

Исследования в рамках проекта проводятся на средства гранта Министерства науки и высшего образования РФ.