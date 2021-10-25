Как в Пензе лечат онкобольных с коронавирусом. Ответ врача Евгения Синева

Главный внештатный онколог пензенского минздрава Евгений Синев рассказал, как в период пандемии осуществляется плановая госпитализация пациентов с раком и как лечат онкобольных, у которых диагностировали коронавирус.

«Онкодиспансер работает так же в штатном режиме, как и работал до пандемии. Единственное – сложности возникают, когда мы выявляем внутри диспансера заболевание. Тогда мы вынуждены перевести пациента в инфекционный стационар, чтобы оградить других людей от контактов с заболевшим. Плановая госпитализация в онкодиспансер не прекращалась и прекращаться не будет. Все пациенты, которым положено лечение выявленных злокачественных образований, получают и будут получать помощь так же, как и до пандемии. Все методы лечения в равной степени сейчас так же применяются – и лекарственная, и лучевая терапия, и хирургия. Ограничений по госпитализации нет», - рассказал Евгений Синев в эфире телеканала «Россия 24. Пенза».

Он также отметил, что если у пациента диагностируют и онкозаболевание, и ковид, то лечение начинают с последнего.

«Оперировать человека либо проводить ему лекарственную терапию на фоне ковида просто нельзя, потому что мы приведем пациента в такое состояние, когда он не переживет коронавирус. Нужно дождаться, когда у него пройдет острый период ковид-инфекции, и после этого уже приступать к лечению основного заболевания. Но это не касается тех ситуаций, когда осложненная опухоль бывает. То есть кровотечение или перфорация органов. В таком случае помощь оказывается в экстренных хирургических стационарах в красных зонах», - пояснил онколог.

Ранее стало известно, что по состоянию на 25 октября суточный прирост зараженных коронавирусом составил 338 человек. Лучшей профилактикой тяжелой формы течения болезни является вакцинация.