Пензенские школьники ушли на двухнедельные каникулы

25 октября в пензенских школах начались осенние каникулы, которые в этом году продлятся на неделю дольше из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Как пояснили в пресс-службе городского управления образования, в это время в школах проведут санитарную обработку. Все внеклассные мороприятия с учащимися полностью отменены.

«В этот сложный период основная задача — остановить распространение коронавирусной инфекции. Берегите себя и своих близких, проводите время дома с пользой», — обратилась к школьникам и их родителям начальник управления Лилия Чащина.

Возникающие вопросы родители могут задать по телефонам «горячей линии» управления: 56-02-20 и 56-13-24.