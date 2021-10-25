Пензенский врач рассказал, как онкобольные переносят коронавирус

«Систематизировать с однозначными выводами [о том, как онкобольные переносят ковид] практически невозможно. Наиболее тяжелая группа онкопациентов, которая хуже всех переносит его, - это с раком легких и гематологические. Что касается пациентов с другими онкологическими нозологиями, то не могу сказать, что они намного хуже переносят коронавирус, чем любой другой человек без опухоли. Те, кто переносит ковид на фоне лекарственной терапии тяжелой, у них больше рисков перенести болезнь в тяжелой форме. Но переносят и возвращаются к нам», - сообщил врач в эфире телеканала «Россия 24. Пенза».

Ранее Евгений Синев также рассказал, как в Пензе лечат онкобольных с коронавирусом.