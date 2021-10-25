В каких случаях онкобольным положен медотвод от вакцинации. Разъяснения врача

Главный внештатный онколог пензенского минздрава Евгений Синев в эфире телеканала « Россия 24. Пенза » пояснил, в каких случаях пациентам со злокачественными новообразованиями положен медотвод от вакцинации против коронавируса.

По его словам, сами онкозаболевания не являются показанием для медицинского отвода.

«Медотводом от прививки для онкологического пациента является только проведение цитостатической терапии на момент вакцинации. Курс химиотерапии должен закончиться либо за месяц до вакцинации, либо не начаться в течение месяца после. Во всех остальных случаях прививка не противопоказана. Для онкобольных рекомендован только «Спутник V». Также медотводом может послужить осложнение лечения – например, снижение уровня лейкоцитов, уровня гемоглобина либо наличие хирургических осложнений», - рассказал Евгений Синев.

Ранее онколог рассказал, как в Пензе лечат больных с раком, заразившихся коронавирусом.

