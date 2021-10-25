В детсадах Пензы откроют дежурные группы на время нерабочих дней

В пензенском управлении образования рассказали, как будут работать детские сады в период с 1 по 7 ноября.

Начальник ведомства Лилия Чащина пояснила, что в организациях будут созданы дежурные группы для детей, чьи родители будут работать в этот период. Не будут принимать ребят только в праздничные дни 4 по 7 ноября.

«Родителям достаточно предупредить воспитателя или заведующего о планируемом посещении дошкольного учреждения», — отметила начальник Управления образования города Пензы Лилия Чащина.

По всем вопросам работы учреждений образовательной сферы можно обратиться на «горячую линию» по телефонам: 56-02-20 и 56-13-24.