Пензенца забили до смерти из-за нескольких бутылок спиртного

По данным следствия, вечером 18 октября пензенец пришел в гости к приятелю на ул. Овражную. Они выпивали втроем с еще одним знакомым. В процессе застолья двое мужчин поссорились из-за нескольких бутылок алкоголя, которые потерпевший в тот же день утром взял у хозяина дома без разрешения.

«Обвиняемый начал избивать потерпевшего, нанеся ему множественные удары руками по голове. После избиения он вывел мужчину на улицу, где вызвал ему скорую медицинскую помощь», - сообщили в СУ СКР.

В итоге несчастный умер в больнице через два дня от закрытой черепно-мозговой травмы. Полиция задержала 48-летнего подозреваемого, сейчас он находится под стражей. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом из-за преступлений имущественного и сексуального характера. Расследование уголовного дела продолжается.