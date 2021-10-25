На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов

В Севастополь будут пускать только туристов с QR-кодами. Такое распоряжение отдал губернатор города Михаил Развожаев.

Как сообщил телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс», их наличие будут проверять во время нерабочей недели.

«То же самое, что мы нашим гражданам предъявляем внутри города», - сказал губернатор.

Он пояснил, что такие посты нужны, чтобы снизить уровень турпотока в Севастополь. По его словам, наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, городу в эти дни не нужен.

«Потому что севастопольцы будут сидеть дома, соответственно, приезжие без справок <…> будут продолжать создавать неблагоприятную ситуацию. Этого допустить нельзя», - заключил он.

Напомним, по всей России с 30 октября по 7 ноября ввели нерабочие дни. В некоторых регионах этот режим начнет действовать с 28 октября.