«Ростелеком» обеспечил интернетом пять строений в арт-поместье «Новые берега»

«Ростелеком» протянул еще 900 метров линий связи и установил в строениях арт-поместья «Новые берега» узлы доступа в Сеть. Теперь скоростным интернетом смогут пользоваться резиденты из двух жилых таунхаусов, а также сотрудники реабилитационно-оздоровительного комплекса, образовательного центра и кафе.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, арт-поместье «Новые берега» застраивается поэтапно. Так, жители первых двух таунхаусов смогли подключить услуги «Ростелекома» в декабре 2019 года.

«Для прокладки оптики используются только подземные коммуникации, поэтому все линии связи скрыты от взора постояльцев и гостей поселка. В этот раз к работам привлекалась спецтехника, которая позволила нам протянуть кабель к каждому из пяти новых объектов без повреждения дорожного полотна. Теперь жители и сотрудники комплекса имеют скоростной доступ к интернету», - отметил он.

Исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Елена Кулагина подчеркнула, что в коттеджном поселке «Новые берега» созданы все условия для проживания людей с ограниченными возможностями.

«Арт-поместье объединяет талантливую молодежь из разных регионов России. Ребята разрабатывают социально значимые проекты в сферах творчества, образования и социального предпринимательства. Для реализации идей — поиска информации, обучения, онлайн-общения — нужен надежный интернет. Нам его предоставил «Ростелеком», - сказала она.

Отмечается, что в 2022 году строительство «Новых берегов» будет завершено. В поселке появятся еще два жилых дома и административный комплекс, где расположатся медцентр, мастерские и магазин. На основе уже созданной инфраструктуры «Ростелеком» сможет подключить цифровые сервисы во всех зданиях арт-поместья.