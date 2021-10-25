В Пензенскую область поставили еще 2 тысячи комплектов вакцин от ковида

25 октября в регионе привезли 2 тысяч комплектов препарата. В ближайшее время их развезут по прививочным пунктам. На сегодняшний день в медорганизациях имеется более 200 тысяч комплектов «Спутника V» и 1,7 тысяч комплектов «ЭпиВакКороны».

«Всего в Пензенской области от коронавируса привили более 551 тысячи человек, в том числе более 28 тысяч пензенцев уже прошли повторную вакцинацию», - утонили в пресс-службе.Напомним, в области ежедневно работают 75 площадок вакцинации и 40 мобильных пунктов, где все желающие могут привиться против коронавируса.