В Пензенскую область поставили еще 2 тысячи комплектов вакцин от ковида

В пресс-службе облминздрава сообщили об очередной поставке вакцины «Спутника V» в Пензенскую область.
25 октября в регионе привезли 2 тысяч комплектов препарата. В ближайшее время их развезут по прививочным пунктам. На сегодняшний день в медорганизациях имеется более 200 тысяч комплектов «Спутника V» и 1,7 тысяч комплектов «ЭпиВакКороны».«Всего в Пензенской области от коронавируса привили более 551 тысячи человек, в том числе более 28 тысяч пензенцев уже прошли повторную вакцинацию», - утонили в пресс-службе.