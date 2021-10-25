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25.10.2021г.
Пензенский минздрав сообщил график работы больниц с 30 октября по 7 ноября

Пензенский минздрав сообщил график работы больниц с 30 октября по 7 ноября

Пн, 25.10.21 15:45
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25 октября в министерстве здравоохранения Пензенской области проходит пресс-конференция, посвященная вопросам организации работы медучреждений в выходные и праздничные дни.

«Нам предстоит организовать дежурства служб с 30 октября по 7 ноября. Службы, которые работают в экстренном режиме, ковидные и соматические стационары, - все остается неизменно», - уточнила начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела регионального минздрава Наталья Тюгаева.

Что касается поликлиник, их график зависит от численности населения, которое они обслуживают.

«Считаем необходимым конкретизировать работу поликлиник до 20 тысяч человек (Беково Пачелма, Вадинск и т.д.) и свыше 20 тысяч (Пенза, Нижний Ломов, Кузнецк, Каменка и т.д.). В предстоящие дни будут оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь везде, с 1 по 3 ноября - в режиме работы поликлиники. Врачи-специалисты, у которых был запланирован прием, будут работать в полном объеме», - сказала Наталья Тюгаева.

30 октября и 6 ноября поликлиники будут работать по режиму графика субботы. В Пензе по субботам будут вести прием отдельные врачи-специалисты. В маленьких поликлиниках (до 20 тысяч человек) с 8 до 14 часов будут оказывать неотложную помощь. Поводами для обращения могут быть выписка больничных, выписка рецептов, организация неотложной помощи.

«В промежуточные дни 1-3 числа поликлиники работают в обычном режиме, а в остальные дни здесь будет организована работа кабинетов неотложной помощи, выдача больничных, а также оказание неотложной помощи на дому, в том числе сдача ПЦР-тестов», - уточнила Наталья Тюгаева.

31 октября, а также 4, 5, 7 ноября больницы, которые принимают до 20 тысяч пациентов, работать не будут. Остальные продолжат принимать пациентов. Контакт-центры по обслуживанию детского и взрослого населения, а также по номеру 122 будут работать все дни: с 1 по 3 ноября - с 8:00 до 20:00, в другие дни – с 8:00 до 14:00, в том числе по вызову врачей на дом.

«Дистанционный центр компетенций проводит аудиоконтроль состояния пациентов с подтвержденным ковидом. 1-3 ноября с 8:00 до 18:00 будет работать как обычно, 30 октября и 6 ноября – по субботнему режиму, в выходные - не будет. «Скорая» будет работать круглосуточно», - пояснила Наталья Тюгаева.

В каждой медорганизации будет дежурный администратор, телефоны можно посмотреть на сайте минздрава и сайтах больниц. В больших поликлиниках по субботам будет работать дежурный администратор совместно с врачами кабинета неотложной медпомощи.

«Прививочные площадки будут работать в запланированном режиме, не предусматривается приостановка их работы, включая мобильные пункты. Вакцинация будет строго по запланированному графику. В больших поликлиниках они будут действовать и в выходные», - добавила сотрудник минздрава.

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20.10.2021 14:02
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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29.09.2021 16:17
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