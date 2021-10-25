В Пензе пункты вакцинации будут действовать и в нерабочие дни

В Пензе в предстоящие нерабочие и праздничные дни, с 30 октября по 7 ноября, будут работать все пункты вакцинации.

Заместитель главврача «Городской поликлиники» Ирина Мартина 25 октября на пресс-конференции в региональном минздраве сообщила, что площадки действуют во всех поликлиниках, кроме №10. В них принимают по графику учреждений. Кроме того, продолжится работа мобильных бригад. Если будут заявки от предприятий, то не исключается, что выезды будут и туда.

Во всех торговых центрах, где идет вакцинация: в ТЦ «Весна», «Горизонт», «Коллаж», «САНиМарт», «Ритейл Парк», «Атак» на ул. Антонова, 78, «Универсам 175», - привиться можно будет с 12 до 18 часов. Работа продолжится и в доме молодежи, но график еще не согласовали.

Ирина Мартина, отвечая на вопрос журналистов о том, почему второй компонент вакцины не делают в торговых центрах, пояснила, что причина – в отсутствии компьютеризации площадок.

«Не можем проверить 100% вероятность введения первого компонента. Человек может неправильно проинформировать врача», - сказала она, добавив, что привито на сегодняшний день более 51% взрослых.

Напомним, ранее стало известно, как с 30 октября по 7 ноября в регионе будут работать больницы и поликлиники.