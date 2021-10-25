В пензенском минздраве сообщили об отсутствии «Спутника Лайт» на складах

25 октября в министерстве здравоохранения Пензенской области ответили на вопросы журналистов о вакцинации от коронавируса. Один из них касался применения «Спутника Лайт».



По словам замминистра здравоохранения региона Марины Воробьевой, инструкции по использованию данного препарата постоянно обновляются.

«Сейчас он разрешен и людям 60+, но у пожилого поколения лучше иммунитет формируется от двухкомпонентных вакцин. На складах «Спутника Лайт» нет, в медучреждениях надо уточнять, есть ли у них в наличии», - сообщила она.

С поставщиками ведут переговоры по данному вопросу, однако ответа пока нет.

«Мы понимаем, что люди, которые уезжают в командировку или за границу, хотят привиться однокомпонентной вакциной, чтобы получить QR-код. Но ее пока нет. Если через 21 день двухкомпонентным препаратом нельзя привиться, то это можно сделать в срок до 90 дней», - отметила Марина Воробьева.

Также журналисты поинтересовались, какие лекарства следует принимать детям при коронавирусе, ведь прививки им еще не показаны.

«Детям до шести лет - только «Интерферон» (нозально) и «Парацетамол». Для ребят старше шести лет возможно добавление «Арбидола», «Гриппферона»*. Это именно про амбулаторное лечение», - уточнила она.

Ранее в минздраве сообщили график работы больниц с 30 октября по 7 ноября.

* Перед применением лекарственных препаратов необходима консультация с врачом