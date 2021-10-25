В Каменке Lada Kalina влетела в столб. Пострадали четверо

В Каменке произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пензенской области.

Авария случилась ночью 24 октября. Lada Kalina въехала в фонарный столб и вылетела в кювет. В результате сильно пострадал водитель авто – его с травмами госпитализировали. Еще двое мужчин и женщина получили помощь медиков на месте и были отпущены домой. По данному факту проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят воителей быть аккуратными на дороге, не превышать скорость и не совершать необдуманных маневров.