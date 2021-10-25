В Пензе могут разрешить одновременную вакцинацию от гриппа и ковида

25 октября замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева на пресс-конференции сообщила о ряде новшеств в сфере вакцинации от коронавируса, которые сейчас проходят утверждение на федерально уровне.

В частности, она отметила, что Минздрав РФ уже одобрил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа.

«Да, действительно, такая информация есть. Но пока еще не во все документы внесены поправки. В инструкцию внесены, а в постановление главного санитарного врача – пока нет. Поэтому мы на этой неделе ждем и думаем, что со следующей недели будем вакцинировать совместно от гриппа и коронавируса, если человек этого желает. Но здесь оговорка – только «Спутник V» сочетается с вакциной от гриппа», - отметила Марина Воробьева.

Ранее минздрав обнародовал график работы медучреждений в регионе в предстоящие нерабочие дни.