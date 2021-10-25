Марина Воробьева: «Ждем разрешения вакцинировать кормящих мам от коронавируса»

25 октября замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева на пресс-конференции сообщила о ряде новшеств в сфере вакцинации от коронавируса. Одно из них связано с разрешением на вакцинацию кормящих женщин.

«Прошла новость по центральному телевидению, что возможно вакцинирование женщин, вскармливающих ребенка грудью. Да, действительно, такая информация есть. Но пока еще не во все документы внесены поправки. В инструкцию внесены, а в постановление главного санитарного врача пока нет.[…] Разрешение пройдет по «Спутнику V». Такие изменения мы ждем в ближайшее время в нормативную базу», - отметила Марина Воробьева.

Ранее замминистра также рассказала, что в ближайшее время ожидается принятие решения по возможности одновременно привиться от гриппа и коронавируса.