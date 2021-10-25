В Пензенской области ожидается отключение электроэнергии - график

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» неплановых работ будет приостановлено электроснабжение в районах Пензенской области.

26 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

с. Норовка (ул. Молодежная, Тархова).

Наровчатский район:

с. Телешовка (ул. Комсомольская).

27 октября с 09:00 до 17:00

Вадинский район:

с. Каргалей (ул. Садовая, Центральная, Школьная);

с. Вадинск (ул. Береговая, Буслаева, Ветровка, Жидкова, Заречная, Зеленая, Красноармейская, Крыловка, Ленинская пл, Максютова, Малая Завадовка, Новая Ленинская, Новая Покровская, Новый Дунай, пер. Садовый, проезд Пугачева, Рабочая, Садовая, Советская, Старый Дунай, Строительная, Университетская, Шаландина, Юбилейная, Школьная, Тюревка, Томская, Световая, Полевая, Песочная, Новая, Набережная, Молодежная, Маслова, Луговая, Лифалида, Лесная, Заглядовка, Вадинская, Базарная, Большая, Большая Закеренка, Дорожная, Комсомольская, Малая Закеренка, Октябрьская, Подгорная, Ярморочная, Первомайская, Новая Советская, Новая Садовая, Нагорная, Мира, Ладоновка, З-Крыловка, Дунай, 9 Мая);

с. Камалейка (ул. Заречная);

с. Ягановка (ул. Верхняя, им Оськина, Молодежная, Набережная, Новая, Песочная, Садовая, Центральная, Школьная);

с. Аткино (ул. Полевая, Выселки);

с. Бутырки (ул. Выселки);

с. Т-Шуриновка (ул. Садовая, Лесная);

с. Щербаковка (ул. Горка).

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Западная, Авангардная, Молодежная).

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов (ул. Фрунзе, Ленина, пер. Фрунзе).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина);

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая).

28 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов (ул. Володарского, Урицкого).

29 октября с 9:00 до 17:00

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов (ул. Комарова, Гагарина).

30 октября с 9:00 до 17:00

Пензенский район:

с. Леонидовка (ул. Дачная, Заовражная, Лесная, Новая, Рабочая, Узкоколейная, Школьная, Южная).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ по устранению дефектов в целях предотвращения развития аварийных ситуаций было приостановлено электроснабжение по следующим адресам.

22 октября с 9:00 до 17:00

Городищенский район:

с. Мордовский Ишим (ул. Дачная, Комсомольская, Советская, Хуторская, Школьная).

Кузнецкий район:

с. Большой Труев (ул. Южная, Строителей, Измайлова, Новая, Центральная, Прудная, пер. Центральный);

с. Малый Труев (ул. Больничная, Клубная, Молодежная, Степная, Дорожная, Рабочая, Мустакаева, пер. Дорожный);

п. Евлашево (ул. Луговая, Советская, Дружбы, Лесная, Кузнецкая);

с. Татарский Канадей (ул. Мира, Школьная, Г. Кутуя, Луговая, Полевая, Раздольная, Степная, Западная, Набережная, Новая, Молодежная, Овражная, Приовражная, Заречная, Лесная, Родниковая, Садовая, пер. Школьный, Г. Кутуя, Родниковый, Центальный, Заречный, Мира, Садовый).

Наровчатский район:

с. Садовое (ул. Советская, Ленина).