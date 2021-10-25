В Пензе продолжают бороться с незаконной торговлей на улицах

В ближнем Арбеково, на улице Тернопольской, продолжается борьба с незаконными торговцами, которые расположились прямо под окнами нескольких пензенских многоэтажек. Нарушителей закона не останавливают ни постоянная ругань с местными жителями, ни штрафы. Разрешить ситуацию призвана новая инициатива городских властей. Обитателям блошиного рынка предлагают перебраться на действующие ярмарки и занять там места бесплатно.

Так называемый блошиный рынок пустил здесь корни несколько лет назад. И, закрепившись, разросся до внушительных размеров. Ни уговоры ни даже штрафы на ситуацию не влияют. Теперь в местной администрации намерены пойти другим путем.

«Эти люди переселены на ярмарку по проспекту Строителей, 21. Также на муниципальную ярмарку в Терновку на ул. Центральной, 1. По субботним дням для данных категорий граждан буду предоставляться бесплатные места», - уточнили специалисты.

На последней точке, как оказалось, действительно выделены места. Только все они уже заняты теми, кто ушел с улицы Тернопольской. В ближайшее время здесь обещают подготовить еще несколько торговых мест, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.