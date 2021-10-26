Пензенский ОМОНовец показал лучший результат на чемпионате по спортивному снайпингу

В Пензе прошел открытый чемпионат по спортивному снайпингу. В турнире, посвященном памяти сотрудников СОБРа и ОМОНа, погибших при исполнении служебных обязанностей, приняли участие 25 снайперов силовых структур - в том числе из Саратова и Смоленска.

Экзамен на меткость держат стрелки из Пензы, Саратова, Смоленска. Всего - 25 участников, в том числе 5 сотрудников ОМОНа регионального управления Росгвардии. Программа чемпионата по спортивному снайпингу включает 10 разнообразных упражнений на дистанциях от 100 до 750 метров. Это стрельба из неустойчивых положений, по движущейся, скрывающейся и внезапной мишени.

«Сложность была в том, что очень большая дистанция. Ветер - порывистый, то на 90 градусов, то слева направо. Нужно было сделать поправку на ветер и корректировку огня», - рассказал сотрудник управления Росгвардии по Пензенской области Сергей.

Еще одно задание называется «Моссад». Стрелок занимает позицию под днищем автомобиля и по сигналу судьи, открывает огонь по мишеням.

Одно из самых сложных испытаний - стрельба с качающейся платформы. Чтобы получить «отлично», нужно произвести 15 точных выстрелов. По итогам турнира лучший результат показал сотрудник ОМОНа Управления Росгвардии по Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.