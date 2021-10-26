7:39
26.10.2021г.
В Пензе отмечают День таможенника

В Пензе отмечают День таможенника

Вт, 26.10.21 03:29
Просмотров: 405
25 октября в России отмечается День таможенника. Эта служба была сформирована в нашей стране в 1994-м, а год спустя официально установили дату профессионального праздника. Есть кого поздравить в этот день и в Пензенской области.

Будущие таможенники осваивают теоретические и практические основы профессии. Изучают различные деклараций, правила перевозки грузов и многое другое. Уже через год сегодняшних студентов распределят по разным регионам, в том числе и на границы с другими государствами.

«Мы уже пятый курс, заканчиваем его и будем работать по профессии. Нам также помогает вуз. Они предоставляют рабочие места, либо же мы сами можем поехать на таможню или любое предприятие, связанное с ВЭТ и устроиться там», - рассказала студентка института экономики и управления Пензенского государственного университета Елена Максимова.

«Это очень престижная работа. Она сейчас очень востребована. Быть таможенником — это почетно. Первые несколько курсов было тяжело, долги были. Но потихоньку вливаешься и, в принципе, не так уж и трудно. Если понять, то не так трудно становится», - поделился студент института экономики и управления ПГУ Максим Джабраилов.

В Пензенском государственном университете специальность «Таможенное дело» появилась в 2010 году. Сейчас ее изучают около 200 человек. Причем это юноши и девушки не только из нашего, но и соседних регионов.

«С самого начала, как эта специальность возникла, был акцент на практическую ориентированность. В специальности в образовательном процессе у нас участвует очень много практиков. Например, председатель государственной экзаменационной комиссии по таможенному делу - Байбак Алексей Иванович, начальник пензенского областного таможенного поста Саратовской таможни», - отметила заместитель директора института экономики и управления ПГУ Саният Агамагомедова.

День таможенника в Пензенском государственном университете отмечают ежегодно, в вуз приезжает большое количество гостей. Но в этом году из-за сложной эпидобстановки праздник проводят в онлайн-формате, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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