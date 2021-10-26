В Пензе отмечают День таможенника

25 октября в России отмечается День таможенника. Эта служба была сформирована в нашей стране в 1994-м, а год спустя официально установили дату профессионального праздника. Есть кого поздравить в этот день и в Пензенской области.

Будущие таможенники осваивают теоретические и практические основы профессии. Изучают различные деклараций, правила перевозки грузов и многое другое. Уже через год сегодняшних студентов распределят по разным регионам, в том числе и на границы с другими государствами.

«Мы уже пятый курс, заканчиваем его и будем работать по профессии. Нам также помогает вуз. Они предоставляют рабочие места, либо же мы сами можем поехать на таможню или любое предприятие, связанное с ВЭТ и устроиться там», - рассказала студентка института экономики и управления Пензенского государственного университета Елена Максимова.

«Это очень престижная работа. Она сейчас очень востребована. Быть таможенником — это почетно. Первые несколько курсов было тяжело, долги были. Но потихоньку вливаешься и, в принципе, не так уж и трудно. Если понять, то не так трудно становится», - поделился студент института экономики и управления ПГУ Максим Джабраилов.

В Пензенском государственном университете специальность «Таможенное дело» появилась в 2010 году. Сейчас ее изучают около 200 человек. Причем это юноши и девушки не только из нашего, но и соседних регионов.

«С самого начала, как эта специальность возникла, был акцент на практическую ориентированность. В специальности в образовательном процессе у нас участвует очень много практиков. Например, председатель государственной экзаменационной комиссии по таможенному делу - Байбак Алексей Иванович, начальник пензенского областного таможенного поста Саратовской таможни», - отметила заместитель директора института экономики и управления ПГУ Саният Агамагомедова.

День таможенника в Пензенском государственном университете отмечают ежегодно, в вуз приезжает большое количество гостей. Но в этом году из-за сложной эпидобстановки праздник проводят в онлайн-формате, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.