В Пензе планируют создать приют для бездомных животных

В Пензенском районе может появится приют для бездомных животных. Создать его планирует общественная организация «Альянс защитников животных». Они уже занимаются развитием центров по отлову, стерилизации, вакцинации и возврата. Но площадок не хватает. А тот участок, на котором сейчас обитают подопечные волонтеров, мал и находится в аренде у сторонних людей.

Лесную опушку в Пензенском районе вот-вот поглотит мусорная свалка. Сюда привозят ненужные вещи все, кому не лень - видны и предметы с дачных участков, и отходы со строек. Пока одни сваливают сюда все ненужное, другие хотят этот участок облагородить: создать здесь приют для содержания бездомных животных. Взяться за это планируют волонтеры пензенского отделения «Альянса защитников животных».

«Отлавливаем абсолютно всех: тех, кто пострадал из животных и бездомных, которых мы стерилизуем и отпускаем. Ставим бирки, вакцинируем и отправляем в места обитания. Животных-инвалидов забираем себе. У нас содержатся около 70 собак и 80 кошек. Из ферм иногда выкупаем животных. В основном у нас они не задерживаются - мы их отправляем в другие регионы», - объяснил председатель пензенского отделения «Альянс защитников животных» Евгений Нагорнов.

Сейчас все животные располагаются на одной небольшой территории. Волонтеры опасаются, так как земля им не принадлежит, их и животных могут в любой момент попросить освободить помещения и тогда деваться будет некуда. Сейчас основной идеей волонтеров остается развитие в регионе метода ОэСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в среду обитания. А приют станет точкой для постоянного содержания, в первую очередь, животных с немотивированной агрессией.

«Все достаточно банально: это большое количество вольеров, специальная территория для крупных животных - крупнорогатый скот, и для диких животных мы хотим получить аккредитацию для реабилитации их, которые находятся в руках незаконно», - добавил Евгений Нагорнов.

Пока что проектной документации на строительство приюта нет. Первоочередная задача сейчас - поменять категорию земли и уже потом, во время аукциона, получить ее в пользование. А вот в дальнейших планах, - огородить территорию и вывезти весь скопившийся мусор, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.