7:39
26.10.2021г.
В Пензе планируют создать приют для бездомных животных

В Пензе планируют создать приют для бездомных животных

Вт, 26.10.21 07:01
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В Пензенском районе может появится приют для бездомных животных. Создать его планирует общественная организация «Альянс защитников животных». Они уже занимаются развитием центров по отлову, стерилизации, вакцинации и возврата. Но площадок не хватает. А тот участок, на котором сейчас обитают подопечные волонтеров, мал и находится в аренде у сторонних людей.

Лесную опушку в Пензенском районе вот-вот поглотит мусорная свалка. Сюда привозят ненужные вещи все, кому не лень - видны и предметы с дачных участков, и отходы со строек. Пока одни сваливают сюда все ненужное, другие хотят этот участок облагородить: создать здесь приют для содержания бездомных животных. Взяться за это планируют волонтеры пензенского отделения «Альянса защитников животных».

«Отлавливаем абсолютно всех: тех, кто пострадал из животных и бездомных, которых мы стерилизуем и отпускаем. Ставим бирки, вакцинируем и отправляем в места обитания. Животных-инвалидов забираем себе. У нас содержатся около 70 собак и 80 кошек. Из ферм иногда выкупаем животных. В основном у нас они не задерживаются - мы их отправляем в другие регионы», - объяснил председатель пензенского отделения «Альянс защитников животных» Евгений Нагорнов.

Сейчас все животные располагаются на одной небольшой территории. Волонтеры опасаются, так как земля им не принадлежит, их и животных могут в любой момент попросить освободить помещения и тогда деваться будет некуда. Сейчас основной идеей волонтеров остается развитие в регионе метода ОэСВВ - отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в среду обитания. А приют станет точкой для постоянного содержания, в первую очередь, животных с немотивированной агрессией.

«Все достаточно банально: это большое количество вольеров, специальная территория для крупных животных - крупнорогатый скот, и для диких животных мы хотим получить аккредитацию для реабилитации их, которые находятся в руках незаконно», - добавил Евгений Нагорнов.

Пока что проектной документации на строительство приюта нет. Первоочередная задача сейчас - поменять категорию земли и уже потом, во время аукциона, получить ее в пользование. А вот в дальнейших планах, - огородить территорию и вывезти весь скопившийся мусор, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
Пензенская семья пережила десятки расставаний из-за профессии мужа
16.09.2021 17:22
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