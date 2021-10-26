Олег Мельниченко поручил активнее подавать заявки на включение региональных турпроектов в федеральные программы

Врио министра культуры Пензенской области Татьяна Курдова во время оперативного совещания рассказала, как в регионе развивается внутренний туризм.

По ее словам, для этого проводится системная работа, в том числе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», рассчитанного на период с 2021 по 2030 годы.

Среди ключевых проектов она обозначила «Никольск – хрустальное сердце России», «По следам забытых усадеб», «Культура без границ», всероссийский историко-культурный фестиваль «ДаншиноFest». Как уточнили в пресс-центре облправительства, на данный момент разработана стратегия, эскизный проект и «дорожная карта» для реализации проекта историко-культурного туристического кластера «Золотаревский», подготовлена заявка в Ростуризм для того, чтобы рассмотреть возможность включения маршрута «По Лермонтовским и Купринским местам» в перечень национальных туристических маршрутов. Отдельное внимание уделяется разработке предложений для детского и инклюзивного туризма.

«Готовьте письмо и все необходимые документы, чтобы наши туристические маршруты и памятники вошли во все возможные федеральные программы, в том числе на оказание грантовой поддержки. Вице-премьер готов поддержать строительство гостиниц в городе Пензе на льготных условиях и выделение грантов. Очень заинтересовал Дмитрия Николаевича (Чернышенко) и проект кластера «Золотаревский», - поручил губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона поручил проработать вопрос о выделении ставки специалиста из числа сотрудников в администрациях муниципальных образований, который будет курировать сферу внутреннего туризма, представить предложения в течение недели.