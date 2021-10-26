Космачев: «В детских ковидных отделениях в Пензенской области не осталось свободных коек»

Он отметил, что в сравнении с «первой волной» юные пензенцы стали заражаться ковидом в четыре раза чаще, а течение болезни утяжелилось. Если раньше регистрировали не так много случаев, а до больницы доходили единицы, то на сегодняшний день в детских инфекционных отделениях региона уже не осталось свободных коек.

«У нас развернуто отделение на базе областной детской больницы на 200 коек, которое полностью забито. Доразвернуты койки для лечения ковида в кузнецкой и в нижнеломовской детских больницах, которые тоже заполнены. Это говорит о том, что в настоящий момент нельзя спокойно относиться к тому, что ребенок заболевает. Если раньше это протекало очень легко и спокойно, то сейчас тоже доходит до тяжелых случаев», - констатировал Вячеслав Космачев в программе «Актуально о главном» на телеканале «Россия 1. Пенза».

Он подчеркнул, что коронавирус у детей представляет опасность не только для малышей – часто бабушки и дедушки заражаются от внуков и попадают в реанимации в очень тяжелом состоянии. Поэтому Вячеслав Космачев призвал родителей внимательно относиться к детям и ограничить их контакты с пожилыми родственниками.