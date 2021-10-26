Мельниченко раскритиковал работу по вывозу собранного на субботниках мусора

26 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что ему поступает большое количество жалоб от жителей, в том числе в соцсетях, на плохое содержание общественных территорий.

«Мне стыдно перед людьми, хотя это не моя зона ответственности, а глав администраций муниципальных образований. Когда люди выходят и начинают убирать свои дворы, складируют листву, ветки, а мусор потом не вывозится неделями и разносится ветром – это дискредитация трудового участия граждан в уборке территорий. Надо применить организационный административный ресурс и логистически выстроить работу», - распорядился Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона поручил в кратчайшие сроки обеспечить вывоз собранного мусора.