Пензенцам напоминают о необходимости заплатить имущественные налоги до декабря

Жители Пензенской области уже начали получать уведомления для уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за прошлый год.

Как сообщает пресс-центр облправительства, уведомления направляют письмом на почту по месту регистрации или в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Их не присылают в двух случаях:

- если есть льгота, вычет или другие основания, которые полностью освобождают владельца объекта от налога;

- если общая сумма налогов – менее 100 рублей.

В других случаях, если вы до 1 ноября не получили уведомление, необходимо обратиться в инспекцию или направить обращение через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» либо через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России».

С вопросами по данной теме следует обращаться по бесплатному номеру единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Заплатить налоги на имущество физических лиц, земельный и транспортный необходимо не позднее 1 декабря. Пензенцев призывают не откладывать это на последний день.