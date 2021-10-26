14:24
26.10.2021г.
График работы мобильных пунктов вакцинации в Пензе с 26 по 30 октября

График работы мобильных пунктов вакцинации в Пензе с 26 по 30 октября

Вт, 26.10.21 10:50
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В региональном минздраве сообщили график, по которому в Пензе будет работать специальный автобус, где жители смогут привиться первым компонентом вакцины от коронавируса.

Так, 26 октября мобильные пункты вакцинации будут работать по следующему графику:

- ул. Черниговская, 30а (рядом с магазином «Авокадо») с 10:00 до 12:00;
- ул. Бухарская, 65а (рядом с магазином «Авокадо») с 12:00 до 14:00;
- ПАО «Пензмаш», ул. Баумана, 30 с 10:00 до 15:00.

27 октября:

- ул. Батумская, 2а (рядом с магазином «Уза») с 10:00 до 12:00;
- ул. Терновского, 127а (рядом с МБУК «Районный центр народного художественного творчества Пензенского района) с 12:00 до 14:00;
- ул. Вяземского, 35 (внутридворовая территория) с 10:00 до 15:00.

28 октября:

- ул. Ферганская, 11а (у магазина «Веселовский», рядом с конечной остановкой маршрутного такси № 43) с 10:00 до 13:00;
- ул. Мереняшева, 32 (рядом с магазином «Продукты») с 13:00 до 14:00;
- ул. Островского, 3-5 (внутридворовая территория) с 10:00 до 15:00.

29 октября:

- ул. Красноармейская, 70а (около магазина «Журавушка») с 10:00 до 14:00;
- ул. Новоселов, 108А (около магазина «Магнит») с 10:00 до 15:00.

30 октября:

- ул. Некрасова, 43/1 (около магазина «Продукты») с 10:00 до 14:00;
- проспект Строителей, 21А (территория Арбековского рынка) с 10:00 до 15:00.

Напомним, в Пензенской области введен перечень категорий жителей, которым необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, так как они по роду деятельности часто взаимодействуют с людьми. До 1 ноября им обязательно нужно сделать первую прививку, до 1 декабря – вторую. Тех, кто проигнорирует данное требование, отстранят от работы или переведут на удаленку. Полный перечень сфер деятельности доступен по ссылке.
 

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20.10.2021 14:02
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15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 12:03
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