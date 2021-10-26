График работы мобильных пунктов вакцинации в Пензе с 26 по 30 октября

В региональном минздраве сообщили график, по которому в Пензе будет работать специальный автобус, где жители смогут привиться первым компонентом вакцины от коронавируса.

Так, 26 октября мобильные пункты вакцинации будут работать по следующему графику:

- ул. Черниговская, 30а (рядом с магазином «Авокадо») с 10:00 до 12:00;

- ул. Бухарская, 65а (рядом с магазином «Авокадо») с 12:00 до 14:00;

- ПАО «Пензмаш», ул. Баумана, 30 с 10:00 до 15:00.

27 октября:

- ул. Батумская, 2а (рядом с магазином «Уза») с 10:00 до 12:00;

- ул. Терновского, 127а (рядом с МБУК «Районный центр народного художественного творчества Пензенского района) с 12:00 до 14:00;

- ул. Вяземского, 35 (внутридворовая территория) с 10:00 до 15:00.

28 октября:

- ул. Ферганская, 11а (у магазина «Веселовский», рядом с конечной остановкой маршрутного такси № 43) с 10:00 до 13:00;

- ул. Мереняшева, 32 (рядом с магазином «Продукты») с 13:00 до 14:00;

- ул. Островского, 3-5 (внутридворовая территория) с 10:00 до 15:00.

29 октября:

- ул. Красноармейская, 70а (около магазина «Журавушка») с 10:00 до 14:00;

- ул. Новоселов, 108А (около магазина «Магнит») с 10:00 до 15:00.

30 октября:

- ул. Некрасова, 43/1 (около магазина «Продукты») с 10:00 до 14:00;

- проспект Строителей, 21А (территория Арбековского рынка) с 10:00 до 15:00.

Напомним, в Пензенской области введен перечень категорий жителей, которым необходимо пройти вакцинацию от коронавируса, так как они по роду деятельности часто взаимодействуют с людьми. До 1 ноября им обязательно нужно сделать первую прививку, до 1 декабря – вторую. Тех, кто проигнорирует данное требование, отстранят от работы или переведут на удаленку. Полный перечень сфер деятельности доступен по ссылке.

