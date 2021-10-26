Викарий патриарха всея Руси Кирилла пообщался с пациентами красной зоны пензенского КИМа

В Instagram-аккаунте пензенского центра спецвидов медпомощи (также известного пензенцам как КИМ) появилась информация о том, что пациентов ковидного госпиталя посетил епископ Верейский Пантелеимон, викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Епископ навестил пациентов в реанимации, поддержал их, со многими долго разговаривал.

Также викарий пообщался с врачами.

«Священнослужители всегда пребывают там, где боль, страдания и болезни. На Руси при больницах были храмы, в которых служили больничные священники. Ведь люди, которые находятся в болезни, нуждаются в особой помощи и утешении», - отметил викарий.

Он подчеркнул, что болезнь поражает не только тело, но и душу, поэтому люди часто бывают внутренне дезориентированы. В такие моменты особенно нужно доброе слово, сказанное с верой.

«Испытание спущено Богом не для того, чтобы мы впали в депрессию или уныние, а для того, чтобы мы стали лучше, чем мы были. Чтобы мы стали более внимательны, заботливы друг к другу, чтобы жертвовали собой, своим временем, здоровьем ради других. Тогда Господь вознаграждает за это удивительной радостью - я думаю, эту радость знают все, кто помогает больным», - сказал епископ.