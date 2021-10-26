Вячеслав Космачев рассказал, как пензенцам открыть больничный без очереди в поликлинике

Он сообщил, что сейчас снова активно ведется практика дистанционной работы с пациентами: больничный лист можно отрыть и продлить по телефону. В поликлинику потребуется пойти только, чтобы выписаться и получить разрешение вернуться к работе.

«В настоящий момент во всех поликлиниках дистанционно и отрывают больничные листы, как у нас это было, и продлевают их. В том случае, когда мазок отрицательный, когда больничный нужно закрывать, и нет опасности, что человек станет источником инфекции, нужно прийти в определенную поликлинику, там проведут обследование и, исходя из него, скажут, приступать к работе или продолжить лечение», - пояснил Вячеслав Космачев в эфире канала «Россия 24. Пенза».

Ранее сообщалось, что из-за большого количества температурящих больных прием узких специалистов в поликлиниках намерены закрыть.