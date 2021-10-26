На капремонт помещений больницы им. Бурденко под аппарат МРТ направят 17 млн руб

На сайте госзакупок появилась информация об аукционе на проведение работ в рамках первого этапа капремонта помещений корпуса №7 пензенской больницы им. Н.Н. Бурденко под размещение аппарата МРТ. Сейчас ведется сбор заявок.

Начальная цена контракта – 17 млн 74 тыс. 684,58 рублей, она включает в себя расходы на строительно-монтажные работы, оборудование, а также резерв на непредвиденные работы. Средства выделят из бюджета Пензенской области.

Планируется начать капремонт в ноябре, завершить – в декабре.

Ранее информагентство также сообщало, что в Пензенской районной больнице отремонтируют помещения под компьютерный томограф.