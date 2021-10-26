Мобильные пункты вакцинации появятся в районах Пензенской области

Он пояснил, что создавшийся ажиотаж не стал сюрпризом после того, как была введена обязательная вакцинация для определенных профессий. Среди причин больших очередей врио зампреда назвал неорганизованность руководителей предприятий, которые пренебрегли возможностью привить своих сотрудников в строго установленном порядке.

«Руководителям, отделам кадров предприятий нужно четко согласовать с поликлиникой план вакцинации. Но, конечно же, этого не сделали, людям просто объявили о том, что они должны быть вакцинированы, и те, выполняют распоряжение без предварительной записи. Граждане берут документы, просто идут в поликлинику и создают очереди, которые мы видим», - рассказал Вячеслав Космачев в эфире «Россия 24. Пенза».

Для того, чтобы облегчить ситуацию, увеличили количество прививочных пунктов в торговых центрах с четырех до восьми, расширять их сеть планируют и в дальнейшем.

«Также мы систематизировали двусменный режим в поликлиниках, и сейчас очень хорошую форму запустили в Пензе – мобильный прививочный пункт, который работает в условиях переоснащенных автобусов. Каждый день в них вакцинируется от 100 до 140 человек. Это очень удобно. На селекторном совещании с губернатором мы предложили всем главам муниципальных образований, чтобы ускорить процесс вакцинации, взять за пример этот опыт. Думаю, за счет всех этих мер мы процесс вакцинации комфортно улучшим, скорость увеличим. Хотя надо понимать, что при той огромной востребованности, которая сейчас появилась, полностью избежать очередей невозможно. Здесь я хочу обратиться к жителям Пензенской области: возможность записаться предварительно на определенное время и день есть, воспользуйтесь ею», - призвал Вячеслав Космачев.