Грузовик искорежило до неузнаваемости в ДТП под Нижним Ломовом

26 октября на федеральной трассе в Пензенской области произошло страшное ДТП. Фото чудовищных последствий столкновения как минимум трех автомобилей опубликовал подписчик группы соцсети «ВКонтакте».
Как уточнил автор поста, авария случилась в Нижнеломовском районе недалеко от села Вирга. Судя по кадрам, участниками происшествия стали легковушка, «ГАЗель» и еще один грузовой автомобиль, который искорежен до неузнаваемости – груда металла с торчащими вверх колесами лежит на обочине. Две другие машины тоже получили весомые повреждения. Официальных данных о пострадавших пока нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения, соблюдать скоростной режим и не совершать непродуманных маневров, чтобы не попасть в беду.