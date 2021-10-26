Грузовик искорежило до неузнаваемости в ДТП под Нижним Ломовом

Как уточнил автор поста, авария случилась в Нижнеломовском районе недалеко от села Вирга. Судя по кадрам, участниками происшествия стали легковушка, «ГАЗель» и еще один грузовой автомобиль, который искорежен до неузнаваемости – груда металла с торчащими вверх колесами лежит на обочине. Две другие машины тоже получили весомые повреждения. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения, соблюдать скоростной режим и не совершать непродуманных маневров, чтобы не попасть в беду.