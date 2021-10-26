Четверо пензенцев устроили бой на кулаках у питейного заведения - видео

Утренняя драка у одного из пензенских заведений попала на видео очевидца, он поделился роликом в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

Автор поста рассказал, что потасовка случилась 26 октября в микрорайоне Стрела.

«Утро начинается не с кофе… у разливайки на Стреле», - иронично отметил он.

На кадрах – четыре молодых человека выясняют отношения на кулаках.

Сначала двое в темной одежде вывалились из здания, вцепившись друг в друга. За дерущимися вышли еще двое в красном. Молодые люди общались на повышенные тонах, толкаясь, размахивая руками и ногами, таская друг друга за одежду так, что сложно понять, кто из них на чьей стороне. Прохожие остались равнодушны к уличному бою.