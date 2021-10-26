В Заречном закроют торговые центры на время нерабочих дней

Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов на еженедельной планерке объявил о дополнительных ограничительных мерах борьбы с коронавирусом, которые введут во время грядущих нерабочих дней в закрытом городе.

Градоначальник отметил, что ситуация с заболеваемостью по-прежнему остается очень напряденной. Всего в Заречном болеют 1369 человек, 156 из них находятся в больнице.

Олег Климанов подчеркнул, что соблюдение мер безопасности должно быть неукоснительными. В дополнение к общероссийским ограничениям он заявил о том, что на время нерабочих дней планируется закрыть крупные торговые центры. Работать будут только продовольственные магазины и торговые точки с товарами первой необходимости.

Также в режим выходного дня перейдет общественный транспорт. Как отметили в пресс-службе мэрии Заречного, власти планируют установить и другие ограничения.