Жиганша Туктаров стал советником губернатора Пензенской области

«Если вы хотите добиться значительных высот в жизни, нельзя надеяться и ожидать, что планы свершатся сами собой. Путь к успеху необходимо начинать с постановки цели, определения плана действий и, конечно, мотивации. (…) Достигнут новый рубеж: губернатор Пензенской области О. В. Мельниченко назначил меня советником! Благодарю Олега Владимировича за высокое доверие!» - написал он.

Напомним, Жиганша Туктаров избирался депутатом Гордумы четвертого, пятого и шестого созывов. В 2015 году выдвигался кандидатом в губернаторы Пензенской области. Ранее также был помощником депутата Госдумы.